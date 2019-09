28 settembre 2019- 20:50 Disabili: Conte, 'massimo impegno per riconoscimento lingua segni'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Questa mattina a Bologna sono intervenuto per portare i miei saluti alla comunità sorda in occasione della Giornata mondiale del sordo. L’Ente nazionale sordi chiede che sia finalmente approvata la legge che riconosce anche in Italia la lingua dei segni, come previsto dalla Convenzione Onu, e chiede che siano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità uditive di potere prendere parte a pieno titolo alla vita politica, sociale, economica e culturale del nostro Paese, come prevede l’articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Anche oggi, come già nell’incontro avuto con la loro delegazione in occasione delle consultazioni avvenute per la formazione del governo, ho assicurato loro il mio massimo impegno". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Il rispetto dei diritti di tutti i cittadini -aggiunge- è il termometro dello stato di salute di una società. La strada che abbiamo davanti è lunga e non priva di difficoltà, ma intendiamo percorrerla al fianco di quanti rivendicano una cittadinanza piena e attiva e ci invitano a considerare la loro condizione di vita non in termini di mancanza o di carenza, ma come espressione della incredibile ricchezza ed estrema variabilità dell’essere umano".