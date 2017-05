DISABILI: DOMANI A CAPENA CENTRO LOIC INAUGURA 'CASA INGRID'

6 maggio 2017- 11:54

Roma, 6 mag. (AdnKronos) - Sarà inaugurata domani, alle 12, a Capena, in Provincia di Roma, in via di Grottaponga 12, 'Casa Ingrid', la nuova casa-famiglia del Centro Loic, associazione che dal 1989 si prende cura dei portatori di handicap: un piccolo borgo riservato alla riabilitazione di persone con disabilità mentale. Laboratorio artigianale per il recupero di oggetti in disuso, la rifinitura di nuovi manufatti e prodotti tessili, alcune delle attività occupazionali che saranno svolte da otto ragazzi con disabilità ad alto carico assistenziale.Il Centro Loic comprende tre strutture: Casa Loic, che funge da centro di riabilitazione per il recupero funzionale e sociale per i soggetti con disabilita' psicofisiche; Casa Maria Grazia, casa-famiglia con residenza per otto disabili mentali; il laboratorio artigianale per attivita' occupazionali, dedicato al restauro di piccoli oggetti di legno. Strutture realizzate, nell'arco di 25 anni, prevalentemente grazie alla solidarieta' e generosità di donatori privati e pubblici, che nel corso del tempo hanno apprezzato e sostenuto le iniziative dell'Associazione che si ispira nella sua attività alla pedagogia curativa ed alla socioterapia d'orientamento.Con i suoi centri operativi, l'Associazione Loic fa parte del sistema sanitario regionale ed è iscritta all'albo regionale delle associazioni di volontariato come Onlus, con l'obiettivo di soddisfare i bisogni socio-sanitari sempre più complessi ed articolati per le famiglie che vivono al loro interno queste situazioni di enorme disagio, avvalendosi dell'evoluzione delle tecniche e delle conoscenze, impegnandosi al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza.