7 marzo 2019- 14:24 Disabili: Fico, 'Special Olimpycs esempio per Italia'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Non posso immaginare niente di più bello, di più sano, di più costruttivo dello sport: significa crescita, cultura, impegno, sacrificio, partecipazione, saper essere una squadra, saper rispettarsi. Come lo state facendo voi è un esempio per tutto il Paese. Sono fiero e grato a voi e tifo in tutti i modi per voi". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando a Montecitorio la nazionale italiana in partenza per gli Special Olimpycs 2019 che si terranno negli Emirati arabi, alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del ministro per la Famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana.