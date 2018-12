3 dicembre 2018- 20:16 Disabili: Fontana, 40mila docenti di sostegno nei prossimi 3 anni

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Cicli di formazione, nei prossimi tre anni, per fare in modo che ci siano 40mila nuovi insegnanti di sostegno, sapete quanto ce ne sia carenza". Lo annuncia il ministro della Famiglia e alla disabilità Lorenzo Fontana, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.