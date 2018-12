3 dicembre 2018- 20:20 Disabili: Fontana, controlli accurati Gdf contro falsi invalidi

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Faremo un protocollo con la Guardia di finanza e l'Inps per il contrasto dei falsi invalidi. Non vogliamo fare, come è stato fatto nel passato", l'esame davanti a "una commissione medica, che a volte richiede uno sforzo esagerato. Ma chiederemo, tramite Gdf e Inps, di fare dei controlli accurati là dove ci sono percentuali esagerate di persone che percepiscono" la pensione di invalidità. Lo annuncia il ministro della Famiglia e alla Disabilità Lorenzo Fontana, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.