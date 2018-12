3 dicembre 2018- 20:00 Disabili: Fontana, in manovra previsto aumento fondi

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Per gli oltre 4 milioni di persone che in Italia hanno una qualche forma di disabilità in tutta Italia, stiamo intervenendo anche in manovra finanziaria: sono previsti aumenti di alcuni fondi come il fondo per la non autosufficienza che passa da 450 a 550 milioni strutturali. E penso al Fondo per il sociale che arrivera' a 400 milioni da una dotazione iniziale di 280 milioni". Lo ha detto il ministro della Famiglia e della disabilià, Lorenzo Fontana, in conferenza stampa a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla disabilità, Vincenzo Zoccano. "Senza dimenticare - ha rimarcato - il Fondo per il trasporto che è di 75 milioni per i prossimi 3 anni e con l'intenzione se si riesce ad aumentarli. L'impegno del governo in questa manovra è stato importante".