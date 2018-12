3 dicembre 2018- 19:54 Disabili: Fontana sul 'dopo di noi', impegno per rifinanziare taglio

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Il tentativo è quello di rifinanziare il taglio che è stato fatto, anche perché pensiamo che sul 'dopo di noi' ci sia molto da fare e che i fondi siano insufficienti anche se ripristiniamo il taglio". Così il ministro della Famiglia e alla disabilità Lorenzo Fontana, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, risponde a chi gli domanda dei tagli al fondo previsto dal provvedimento che introduce il sostegno e l’assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte dei parenti che li accudiscono.Fontana assicura che, sul 'Dopo di noi', il governo è a lavoro. In concreto, è stato istituito "un tavolo con collegio notarile, a cui aderiranno anche avvocati e magistrati, perché la questione ha caratteristiche molto particolari, servono anche figure giuridiche che garantiscano il passaggio dal momento" in cui le persone che accudiscono un disabile vengono a mancare. "L'impegno è massimo - assicura - stiamo cercando di reperire risorse, ma ci stiamo attivando concretamente per vedere quale sia sistema migliore" per rendere operativo il provvedimento.