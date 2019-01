27 gennaio 2019- 14:52 Disabili: in Italia quasi 400mila caregiver, da Lega e M5S 2 pdl per sostenerli/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Una delle penalizzazioni più ricorrenti -prosegue Stefani- per questi ragazzi è proprio quella di non poter iscriversi a facoltà che hanno l'obbligo di frequenza. Riteniamo che un ragazzo non sia giusto penalizzare un ragazzo, rendergli impossibile inseguire un suo sogno perchè impegnato nell'accudimento di un famigliare". Il testo leghista non è stato ancora incardinato in commissione alla Camera. "Forse verrà accorpato con quello già in discussione al Senato. Che sia la mia proposta di legge o un testo unico, a me -dice Stefani- poco importa purchè la legge si faccia". Nella scorsa legislatura già qualcosa era stato fatto con la legge n.205 del 2017 che ha riconosciuto la figura del caregiver familiare ed è stato isti­tuito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.