27 gennaio 2019- 14:52 Disabili: in Italia quasi 400mila caregiver, da Lega e M5S 2 pdl per sostenerli/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Il fondo, già stanziato nel 2017, è stato aumentato con l'ultima legge di bilancio. Su sollecitazione dei 5 Stelle al Senato è stato presentato (e adottato) un emendamento alla legge di Bilancio che ha incrementato il Fondo per i caregiver familiari di 5 milioni di euro per ciascuno dei prossimi tre anni, portandolo annualmente a 25 milioni di euro per il 2019 e 2020 e 5 milioni di euro per il 2021. La proposta dei 5 Stelle a palazzo Madama, a differenza di quella leghista, è rivolta non solo agli studenti ma anche ai lavoratori caregiver. E nel testo si specifica che "al caregiver familiare che svolge attività lavorativa è garantita in via prioritaria la concessione del telelavoro o del lavoro agile, con l’obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tali modalità".Inoltre, si chiede che al caregiver familiare "sia riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap grave dell’assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l’accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali".