10 gennaio 2019- 16:32 Disabili: Lega Filo d'Oro ricevuta da presidente Senato Casellati

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Una delegazione della Lega del Filo d’Oro è stata ricevuta a Palazzo Madama dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per parlare della sordocecità in Italia e del lavoro dell’Associazione al fianco delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. All’incontro, che ha avuto luogo presso il Senato, hanno preso parte Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’Oro; Rosa Francioli, presidente del Comitato dei familiari; e Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle persone sordocieche, accompagnato da Erika Marra, referente dei Volontari. L’incontro -riferisce un comunicato- ha consentito ai rappresentanti dell’Associazione di illustrare le attività dell’Ente, il suo sviluppo, la sua presenza in otto regioni e i progetti in corso, oltre al suo impegno nella rappresentanza dei diritti delle persone sordocieche. In particolare l’Associazione sta lavorando per la piena attuazione e per il miglioramento della legge 107/2010. A questo si aggiungono le numerose famiglie che riscontrano difficoltà per il riconoscimento delle impegnative di ricovero per i propri figli nei centri dell’Associazione, specializzati per offrire risposte e servizi per questo tipo di disabilità.