10 gennaio 2019- 16:32 Disabili: Lega Filo d'Oro ricevuta da presidente Senato Casellati (2)

(AdnKronos) - “Ringraziamo la presidente del Senato per il confronto avuto, l’attenzione e la sensibilità dimostrata alla causa della sordocecità -afferma Rossano Bartoli- e ci auguriamo che questo possa essere un ulteriore passo per una collaborazione con le Istituzioni in grado di portare dei benefici concreti nella vita delle persone sordocieche e delle loro famiglie, spesso sole nella gestione della difficile condizione di pluridisabilità dei propri cari. Confidiamo inoltre che la presidente possa in un prossimo futuro visitare il nuovo Centro di Osimo". La Lega del Filo d’Oro è oggi presente in otto regioni con 5 centri residenziali, con annessi servizi territoriali, (a Osimo, Lesmo, Modena, Molfetta e Termini Imerese) e 3 sedi territoriali (Roma, Napoli e Padova).