3 dicembre 2018- 12:50 Disabili: Mattarella, tutti possano esprimere loro talenti

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Questo è un giorno importante: è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. In tutto il mondo si vuole ricordare il dovere e l’impegno di assicurare a tutti, alle persone con disabilità, di poter studiare, lavorare, esprimere i propri talenti per evitare che le società siano private del loro contributo sul piano culturale, artistico, economico, di lavoro. Quindi si afferma oggi, in tutto il mondo, il diritto delle persone con qualche disabilità a potersi esprimere in pieno, come tutti gli altri". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel periodico incontro con le scolaresche al Quirinale, che oggi ha voluto far coincidere con la celebrazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Erano infatti presenti 8 istituti elementari, tra i quali tre speciali: la scuola statale per ciechi di Milano, l'istituto per sordi Magarotto di Roma, e la scuola Cottolengo di Torino. Tra gli alunni, l'orchestra 'Magica musica' formata da una quarantina di ragazzi con disabilità diversa che hanno cantano l'Inno nazionale e un'altra canzone."Sono lieto di incontrarvi in questo giorno, e ringrazio molto l’orchestra e il coro -ha aggiunto Mattarella- che, in modo diverso, hanno cantato così bene l’Inno nazionale". Presenti anche i ministri dell'Istruzione, Marco Bussetti, e per la Famiglia, Lorenzo Fontana, e il sottosegretario con delega alla Disabilità, Vincenzo Zoccano.