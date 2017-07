DISABILI: MILANO, SCUOLA SVIZZERA 'RIFIUTA' CHI HA DISTURBI APPRENDIMENTO

29 luglio 2017- 20:14

Milano, 29 lug. (AdnKronos) - "Essendo la Scuola svizzera impegnativa e multilingue, non è ottimale per studenti affetti da disturbi dell'apprendimento, quali: dislessia, discalculia, Adhs, sindrome di Asperger, autismo e disturbi comportamentali". E' uno dei passaggi del regolamento dell'istituto scolastico di via Appaini a Milano. Un regolamento di 15 pagine, approvato dal consiglio della scuola lo scorso 16 maggio, che fa discutere. "In caso di disturbi di lieve entità - prosegue lo stesso punto del regolamento - gli allievi vengono aiutati dagli insegnanti a progredire, ma devono comunque soddisfare i regolari criteri di promozione. Eventuali costi derivanti da conseguenti lezioni supplementari, assistenza psicologica o fisica saranno a carico dei genitori. Essendo l’edificio su più livelli, privo di ascensore, non è altresì una scuola adatta a studenti con gravi handicap motori".