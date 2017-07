DISABILI: SALA, INACCETTABILE REGOLAMENTO SCUOLA SVIZZERA

29 luglio 2017- 20:15

Milano, 29 lug. (AdnKronos) - "Tutto questo è inaccettabile. È l'esatto contrario del modello inclusivo di scuola che è previsto in Italia. Questa non è la Milano che vogliamo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene con un post su Facebook sul regolamento della scuola svizzera di via Appiani a Milano che 'chiude' le porte a studenti con disabilità.