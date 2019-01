3 gennaio 2019- 07:14 Disney: nel 2018 per gli 'Studios' oltre 7,3 mld di dollari incassati

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - Gli Studios Walt Disney, grazie in particolare ai successi come 'Avengers: Infinity War' (2,05 miliardi di dollari) e 'Black Panther' (1,35 miliardi di dollari), hanno incassato 7,325 miliardi di dollari al botteghino nel 2018, la seconda miglior performance dopo il record di 7,605 miliardi di dollari registrato nel 2016. Lo rende noto il colosso Usa dell'intrattenimento in un comunicato. Gli Studios Disney sono gli unici ad aver superato i 7 miliardi di dollari di entrate annuali.