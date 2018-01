DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA MOGLIE PER IL SINDACO DI CESA

6 gennaio 2018- 13:16

Napoli, 6 gen. (Adnkronos) - Non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie. E' quanto stabilito da un'ordinanza che ha raggiunto il sindaco di Cesa, in provincia di Caserta. Il provvedimento di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai posti abitualmente frequentati dalla consorte è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Cesa al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord in Aversa. Il reato per il quale si procede è atti persecutori in concorso con altra persona. Le indagini sarebbero scattate a seguito di una violenta lite tra i due.