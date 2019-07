19 luglio 2019- 16:34 dkflaò

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Pensiamo che sia gravissimo il fatto il ministro dell'Interno, sollecitato da giorni a riferire in Parlamento, parla di questa vicenda in tutti i modi nei tweet, sui giornali, dai palchi ma ha paura di venire in aula a dire quanto è accaduto. Questo è molto inquietante". Lo dice Nicola Zingaretti a Radio radicale.