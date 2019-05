30 maggio 2019- 17:01 Dl Crescita: Cna, no ad abolizione autonomia regionale in materia di credito

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Cna è del tutto contraria all’abolizione dell’autonomia regionale in materia di credito prevista nel decreto legge sulla crescita economica all’esame del Parlamento". E' quanto si legge in un comunicato della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna). "Proprio la possibilità concessa alle regioni dalla Riforma Bassanini - continua la nota - di limitare l’accesso al Fondo di garanzia per le Pmi alla controgaranzia, valorizzando così l’integrazione tra garanzie private e garanzia pubblica, ha finora contenuto gli effetti del razionamento del credito. Come dimostrano alcuni dati. Tra il 2011 e il 2017 in Toscana, regione che ha accolto le possibilità offerte dalla Riforma Bassanini, la riduzione dello stock di credito alle imprese è stata inferiore in maniera rilevante alla media nazionale e, soprattutto, al risultato dell’Emilia Romagna, regione che si è comportata in modo opposto alla Toscana".