30 maggio 2019- 17:01 Dl Crescita: Cna, no ad abolizione autonomia regionale in materia di credito (2)

(AdnKronos) - Per le imprese fino a cinque dipendenti, sottolinea la Cna, "la riduzione del credito negli anni 2011/2017 in Toscana è stata del 12,5% contro il -15,2% della media nazionale e il -18,9% dell’Emilia Romagna. Lo stock di credito per le piccole imprese, fino a venti dipendenti, è calato del 22,7% in Toscana, del 26,7% in Italia e del 32,4% in Emilia Romagna. Non è cambiato l’andamento per le imprese con oltre venti addetti, tra le quali la diminuzione è risultata del 10,2% in Toscana, del 17,6% in media nel nostro Paese, del 18,6% in Emilia Romagna". Cna, aggiunge, "non comprende perché si voglia abolire una disposizione che ha permesso alle risorse del Fondo di garanzia di operare al meglio, scontando rischi minori, e alle imprese di evitare i costi d’intermediazione. Chiede, quindi, al governo, alla maggioranza e a tutti i parlamentari di accantonare definitivamente questa scelta scellerata".