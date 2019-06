10 giugno 2019- 17:35 **Dl crescita: relatori, bonus rientro cervelli esteso a sportivi professionisti**

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Il bonus per il rientro dei cervelli si estende anche agli sportivi professionisti, ma nella versione light. La misura, contenuta in un emendamento dei relatori al decreto legge crescita, presentato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, consente di applicare una tassazione agevolata ai redditi tra società e sportivi professionisti. In particolare è previsto che la tassazione venga applicata solo al 50% del reddito; la normativa contenuta nel decreto legge prevede invece che la parte esclusa dalla tassazione per i cervelli che rientrano in Italia sia del 70%.