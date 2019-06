4 giugno 2019- 12:58 Dl crescita: Sbarra (Cisl), 'misure minimaliste e rinunciatarie'

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Le misure del decreto crescita, in corso di esame in Parlamento, sono minimaliste e rinunciatarie in quanto non fanno altro che ripristinare alcune azioni erroneamente cancellate con l'ultima legge di bilancio (superammortamento, detassazione degli utili reinvestiti in azienda etc.), misure per le quali, peraltro, il decreto non prevede risorse aggiuntive, ma il ristorno tra diverse voci e capitoli di stanziamenti già decisi". Così in una nota il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra.Anche l’emendamento governativo presentato in queste ore al suddetto decreto, sottolinea Sbarra, "con l’altisonante titolo di 'sostegno alle imprese per processi di sviluppo tecnologico', che prevede uno scivolo di 7 anni verso la pensione con contemporanea assunzione agevolata di giovani da formare, non è assolutamente coerente con la gravità delle sfide che il nostro sistema produttivo deve affrontare. La norma infatti è rivolta alle sole aziende con più di mille dipendenti, e non potrebbe essere altrimenti visto che il costo dello scivolo pensionistico sarà interamente a carico delle aziende stesse".