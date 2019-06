4 giugno 2019- 12:58 Dl crescita: Sbarra (Cisl), 'misure minimaliste e rinunciatarie' (2)

(AdnKronos) - Inoltre, rileva, "l’azienda potrà prendere i nuovi assunti con il contratto di apprendistato che, come è noto, gode di un significativo sgravio contributivo, ma l’obbligo formativo potrà essere assolto interamente 'utilizzando il lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica', quindi senza nessun investimento formativo vero e proprio".Peraltro, aggiunge, "non si tratta di nulla di nuovo, esiste già una norma della riforma del lavoro del 2012 che consente lo scivolo con costi a carico dell’azienda, ed esiste già il bonus assunzioni giovani, senza necessità di andare a snaturare l’istituto dell’apprendistato. Si continua a riproporre strumenti non risolutivi, o comunque palliativi. Ancora una volta i bisogni in infrastrutture materiali e immateriali, l’esigenza di una nuova politica industriale, gli investimenti in istruzione , formazione, conoscenza , competenze , pubblica amministrazione , mezzogiorno, fondamentali per la possibilità di rilancio del Paese, non vengono adeguatamente messi al centro di un piano per una ripresa concreta dal punto di vista economico, sociale e occupazionale".