22 ottobre 2018- 13:15 Dl fiscale: Conte, non c'è condono tombale e scudo fiscale

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "Si era parlato di condono, di capitali stranieri che tornavano dall'estero: no. La norma è più precisa e consente di integrare a chi ha fatto già una dichiarazione per il 30% di quanto già dichiarato fino a 100mila euro per anno, pagando un 20%". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa estera. "Lo chiarisco definitivamente - puntualizza - non ci sono cause di non punibilità introdotte, non c'è possibilità di far rientrare capitali dall'estero". (segue)