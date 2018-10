22 ottobre 2018- 13:51 Dl fiscale: Conte, non c'è condono tombale e scudo fiscale (2)

(AdnKronos) - "Sì, c'è stata la necessità di ritornare in cdm - spiega il premier - perché, come potete immaginare, la legislazione fiscale è molto complessa, così come è complessa scriverla e interpretarla. C'era una bozza giunta in cdm, scritta in fretta e personalmente recapitata, è sorto qualche dubbio tecnico", da qui l'"incomprensione". "Ho ritenuto necessario fissare un altro cdm per verificare che il testo normativo traducesse l'accordo politico raggiunto - conclude - Così abbiamo fatto in piena trasparenza, confezionando un testo che traduce fedelmente i termini dell'accordo".