29 ottobre 2019- 15:02 **Dl fisco: Buffagni, 'no a fare cassa su pelle imprese'**

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Le imprese devono ripartire, no a nuovi pesi! Combattere le finte cooperative come fa il Decreto Fiscale è sacrosanto, ma non si può fare cassa sulla pelle delle imprese! Le nostre imprese non muoiono di fatturato, ma di cassa, e non possiamo permetterci di drenare ulteriore liquidità alle aziende...". Lo scrive su Facebook il viceministro alla Sviluppo economico Stefano Buffagni, criticando le misure sulle imprese, in particolare quelle di costruzione, presenti nel provvedimento."Negli ultimi 10 anni i nostri imprenditori sono già stati caricati all'inverosimile. Da quando siamo al governo, con vari decreti tra cui SbloccaCantieri, Dl Semplificazioni e Dl Crescita, abbiamo avviato un percorso di alleggerimento del carico che deve proseguire. Nessuno pensi di poter tornare indietro! La Manovra e i decreti collegati devono seguire due principi semplicissimi: NO nuovi colpi alla liquidità delle aziende; NO nuova burocrazia. Le imprese sono il motore del Paese e noi abbiamo il dovere di aiutarle a ripartire, a fare crescita, creare valore e posti di lavoro! Se crescono loro, cresce l'Italia".