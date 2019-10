31 ottobre 2019- 14:36 Dl Fisco: Uil, è primo passo su lotta evasione, servono provvedimenti straordinari

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "I provvedimenti anti-evasione contenuti nel Dl Fisco per la Uil sono solo un primo passo nella lotta all'evasione. Per recuperare una parte rilevante dei 110 miliardi annui di evasione bisogna mettere in campo provvedimenti straordinari". Così in una nota il commento di Domenico Proietti, segretario confederale Uil."L'istituzione di un'Authority nazionale anti-evasione è la risposta più efficace, insieme a maggiori controlli, all'inasprimento delle pene, all'ampliamento del contrasto di interesse per i servizi alle famiglie e all'estensione della ritenuta alla fonte per il lavoro autonomo. La Uil chiede al Governo e al Parlamento di introdurre queste modifiche al Decreto Fiscale nel corso del suo iter di approvazione", conclude.