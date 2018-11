14 novembre 2018- 12:50 Dl Genova: Bini a Buffagni, M5S è una setta

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Il M5S si prepara ad usare il 'bastone' contro i dissidenti Nugnes e Di Falco. Prima tutti con Di Maio che diceva no ai condoni. Ora tutti con Di Maio che esige il condono per il suo collegio. Così si muove una setta, non un movimento politico". Lo afferma la senatrice Pd Caterina Bini, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama, che replica ad alcune dichiarazioni del sottosegretario Cinque Stelle, Stefano Buffagni.