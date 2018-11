15 novembre 2018- 17:49 Dl Genova: Buffagni, De Falco? Torni in Aula, c...

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - “De Falco ha lasciato la nave, anzi l’Aula. Mi torna in mente il suo ‘torni a bordo, c...’ e mi vien da sorridere e da intimargli: torni subito in aula”. Così il sottosegretario agli Affari regionali, Stefano Buffagni, commentando la ‘defezione’ del senatore M5S sul voto al dl Genova.“De Falco avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità, entrando in Aula anche per esprimere il suo voto contrario se convinto delle sue ragioni. Che forse tanto granitiche non erano se si è tenuto alla larga dall’emiciclo”, rimarca Buffagni.“Dov’era De Falco mentre al Senato si approvava il decreto emergenze? Un provvedimento che fa ripartire Genova, reintroduce la cassa integrazione per cessazione abolita dal vecchio governo e sblocca la ricostruzione delle aree terremotate del centro Italia e Ischia. Il Movimento ha dimostrato grande responsabilità, lui invece no! La prossima volta De Falco ‘torni in Aula’”, conclude l’esponente 5 Stelle.