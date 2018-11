14 novembre 2018- 10:24 Dl Genova: Buffagni, pensiamo a conti Paese non a quelli famiglia De Falco

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Noi abbiamo da tenere in piedi i conti di un Paese, non quelli della famiglia De Falco, quindi voglio dire... De Falco ci faccia lavorare". Così il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, fedelissimo del vicepremier Luigi Di Maio, arrivando a Palazzo Chigi punta il dito contro il senatore Gregorio De Falco, nel mirino dei vertici M5S per aver votato contro un emendamento al Dl Genova sul condono edilizio mandando sotto il governo. (segue)