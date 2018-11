7 novembre 2018- 15:34 Dl Genova: Conte, no condono Ischia, case su zone vincolate saranno demolite

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "A Ischia risultano 28mila richieste di condono che risalgono anche a 20 anni fa. Il decreto ha solo disposto la definizione di istanze di condono vecchie. Laddove le case siano sorte in zone sottoposte a vincoli l'autorizzazione non andrà il alcun modo concessa e verrà anzi disposta la demolizione". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera sul question time, a firma Pd, sul condono a Ischia.