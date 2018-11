13 novembre 2018- 21:50 Dl Genova: De Petris, ancora tempo per evitare follia nuovo condono

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - “Il governo è stato battuto sull'elemento vergognoso inserito surrettiziamente nel decreto Genova: il condono edilizio per Ischia. E' la riprova che quel condono è inaccettabile non solo per una parte della stessa maggioranza ma credo anche per gran parte degli elettori dell'M5S". Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, capogruppo del Misto."All'M5S -aggiunge- vorrei dire che c'è ancora tempo per evitare la follia di un nuovo condono quando tutto ci dice che bisogna al contrario invertire la rotta e farla finita con i condoni. Purtroppo temo che non succederà”.