7 novembre 2018- 17:34 Dl Genova: Delrio, da Conte inesattezze molto gravi

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - “La fragilità di questo Paese dipende anche dalla mancanza di un piano di prevenzione strutturale contro il dissesto idrogeologico, piano che noi avevamo approntato con 'Italia Sicura' in accordo con Regioni e Comuni, e che questo governo ha deciso invece di smantellare. Smantellamento che, insieme al condono edilizio inserito nel decreto di Genova, va quindi nella direzione opposta a quella necessaria. Chiediamo al governo di fare marcia indietro rispetto a queste due scelte completamente sbagliate”. Lo ha affermato il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio durante il Question time, dopo aver espresso vicinanza alle famiglie colpite dal maltempo e gratitudine ai soccorritori. “Purtroppo -ha aggiunto- la risposta del presidente Conte è stata insoddisfacente, con inesattezze molto gravi; non solo perché il condono è purtroppo rimasto nel decreto ma soprattutto perché il Piano straordinario contro il dissesto c’era, con diecimila interventi già concordati con Regioni e Comuni, erano state individuate le risorse finanziarie, e invece il governo ha deciso di disfarsene. Questo è un gravissimo errore perché quello strumento funzionava". "La vostra ansia di distruggere quello che c’era prima –ha concluso Delrio- non aiuterà il nostro Paese perché al centro non ci sono le esigenze dei cittadini e la loro messa in sicurezza ma solo questo vostro bisogno di nuovismo in un Paese che avrebbe invece bisogno di piani di trent’anni per uscire dalla sua fragilità”.