31 ottobre 2018- 16:43 Dl Genova: Delrio, Fraccaro spudorato, da Pd nessun ostruzionismo

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Dal ministro Fraccaro parole spudorate. Da parte del Pd non c’è nessun ostruzionismo alle misure che servono per rispondere alle necessità dei genovesi che, peraltro, abbiamo già votato lunedì scorso". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio."Dopo i colpevoli ritardi del governo, abbiamo dato la nostra piena collaborazione parlamentare -aggiunge l'esponente Dem- per rispondere con celerità al dramma di Genova, non possiamo però consentire che la maggioranza usi questa situazione per far passare il condono edilizio a Ischia e un gravissimo passo indietro sulle norme ambientali".