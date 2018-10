31 ottobre 2018- 19:10 Dl Genova: Delrio, norme città già approvate, no a condono-vergogna

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Gli articoli di Genova sono stati già approvati, non ci si può chiedere di non fare opposizione ad un condono tombale che è una vergogna per il Paese". Lo ha ribadito il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, incontrando i giornalisti a Montecitorio insieme al segretario e al presidente del Pd, Maurizio Martina e Matteo Orfini, a proposito dell'esame del decreto legge emergenze."Non si vuole correggere il condono -ha aggiunto- continueremo a discutere degli emendamenti che abbiamo presentato, sul quale è stato espresso parere negativo, ma non c'è nessuna forma di ostruzionismo".