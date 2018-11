14 novembre 2018- 11:57 **Dl Genova: Fattori, in M5S clima di terrorismo psicologico**

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Un sentito GRAZIE ai colleghi De Falco e Nugnes che hanno seguito la loro coerenza, hanno pensato prima al bene dei cittadini e dell'ambiente che agli ordini di scuderia". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Elena Fattori, riguardo al voto dei suoi due colleghi in commissione sul dl Genova che ieri ha mandato sotto il governo. "Grazie - aggiunge - anche per il coraggio di una scelta non semplice in un clima di terrorismo psicologico lontano da ogni forma di democrazia e condivisione. A riveder le stelle".