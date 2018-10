30 ottobre 2018- 17:56 Dl Genova: Fi, da Pd e M5S giravolte e finto moralismo

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - “Ancora una volta le giravolte di finto moralismo del Pd: in Aula si dichiara contro i condoni, in regione Campania finge di essere a favore per poi consentire la sanatoria in occasione del terremoto Emilia. Il M5S non è da meno: promuove una definizione delle pratiche da condonare, ma rende la norma inintelligibile e la procedura tanto farraginosa da condannarla all’inefficacia. Ovviamente anche la Lega ha la sua parte in commedia: getta la pietra ‘del dagli al condono’ e nasconde la manina!" Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Carlo Sarro, Paolo Russo e Antonio Pentangelo."Noi, viceversa, manteniamo sempre la stessa posizione aggiungono- rivendicata alla luce del sole: pretendiamo eguali diritti per i cittadini in ogni parte d’Italia e questo vale per i condoni presunti o meno che siano, per l’Rc Auto, per le pensioni parametrate all’attesa di vita e per il diritto alla salute. Forza Italia senza infingimenti non gioca sulla pelle di cittadini, famiglie ed imprese che sono state danneggiate dal terribile sisma del 2017 e soprattutto crede che ogni cittadino ha i medesimi diritti ovunque sia nato o risieda. Il provvedimento così com’è è il solito ‘vorrei ma non posso o forse non so’. Il risultato -concludono i deputati azzurri- sarà che nessuna pratica potrà essere positivamente esaminata, e la ricostruzione sarà affidata ad ulteriori abusi e lentezze esasperanti”.