13 novembre 2018- 22:51 Dl Genova: finito voto emendamenti, domani in Aula

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Sono finite le votazioni agli emendamenti sul decreto Genova in commissione Lavori Pubblici e Ambiente al Senato. Dopo che il governo è andato sotto per un voto sulla proposta di modifica alle norme sul condono edilizio per Ischia -provocando un vero e proprio terremoto nel M5S dove ora arriveranno sanzioni- non sono stati registrati altri intoppi: domani il provvedimento approderà nell'Aula di Palazzo Madama.