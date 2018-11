14 novembre 2018- 15:23 Dl Genova: Fraccaro, chi non si trova bene faccia passo indietro e a casa

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Io sono anche probiviro, non posso anticipare le decisioni che il collegio prenderà. Ma posso dire una cosa generica: se qualcuno nel Movimento non si trova più bene, fa un passo indietro va a casa e da' il posto a qualcun altro. Mi sembra che la coerenza voglia questo, poi decideranno i senatori coinvolti. Vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, rispondendo alle domande dei cronisti alla Camera sulla posizione dei senatori Gregorio De Falco e Paola Nugnes.Il fatto che i due parlamentari abbiano mandato giù il governo, ieri in commissione, "non è un problema perché adesso voteremo compatti, con una maggioranza solida in Aula". Nel caso il provvedimento fosse decaduto "sarebbe stato complicato spiegarlo ai genovesi" mentre "verrà approvato domani entro mezzogiorno".