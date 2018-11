13 novembre 2018- 21:28 Dl Genova: Gelmini, facciamo esplodere contraddizioni governo

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Dl Genova. Per Luigi Di Maio vigorosa spallata dai suoi stessi compagni di partito. Uno schiaffo per il capo politico del Movimento 5 Stelle. Bene il lavoro dei colleghi di Forza Italia in Senato. Avanti così, facciamo emergere tutte le contraddizioni del governo gialloverde”. Lo scrive su Twitter la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini. ?