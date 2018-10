31 ottobre 2018- 18:22 Dl Genova: Gelmini, non accettiamo lezioni da Toninelli, venga in Aula

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “Abbiamo appena letto un tweet di Toninelli che accusa Forza Italia di fare ostruzionismo e di bloccare il decreto su Genova. Noi da Toninelli ci aspettiamo qualunque cosa, ma siccome il ministro da due giorni non si è degnato di stare in Aula un minuto, non è mai venuto a seguire il provvedimento, noi lezioni dal ministro Toninelli non ne accettiamo". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera."Come il presidente Fico sa, il gruppo Forza Italia -aggiunge- ha dato, anche in Conferenza dei capigruppo, la sua disponibilità a stare qua fino a domenica, siamo pronti a stare qua tutto il tempo necessario per approvare questo provvedimento. Non abbiamo mai fatto ostruzionismo. Pretendiamo che il ministro Toninelli si scusi con il gruppo di Forza Italia, e impari a fare questo mestiere”.