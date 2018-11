13 novembre 2018- 21:24 Dl Genova: Paita, possiamo festeggiare ma continueremo a vigilare

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Grazie al voto delle commissioni Ambiente e lavori pubblici al Senato, sul condono edilizio voluto da Di Maio a Ischia la maggioranza è andata sotto. Vale la pena ricordare che il Pd è stato l'unico partito a denunciare, fin dal principio e con forza, questa schifezza imposta dal vicepremier nel suo collegio per garantirsi il sostegno elettorale, inserita indegnamente nel decreto per Genova. Oggi, grazie al lavoro del Pd e anche al voto di senatori del M5S che non hanno ceduto al ricatto dei vertici, possiamo festeggiare. Continueremo a vigilare e a denunciare gli abusi dei populisti al potere". Lo afferma la deputata del Pd Raffaella Paita.