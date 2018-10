30 ottobre 2018- 18:09 Dl Genova: Patuanelli, contrari a condoni ma ci sono quelli di Pd e Fi

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Oggi alla Camera le opposizioni non hanno perso l'occasione di mettere in piedi una sceneggiata in Aula. Su Ischia il decreto emergenze è molto chiaro, ma è opportuno ancora una volta fare chiarezza. Non per rispondere a Pd e Forza Italia, che in quanto esperti di condoni dovrebbero aver capito tutto già da un pezzo. Ma solo per mettere un punto e chiarire una volta per tutte come stanno le cose su Ischia. Anzitutto: il Movimento 5 Stelle è da sempre contrario a ogni condono, in tutte le sue forme. Tuttavia è evidente a tutti che non è possibile cancellare gli effetti di quelli approvati dai governi precedenti targati Pd e Forza Italia". Lo scrive su Facebook il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli."Quindi -aggiunge- nel decreto emergenze non c’è nessun condono. Semplicemente si prevede che i terremotati di Ischia che aspettano una risposta da anni la ricevano entro 6 mesi. Poi, se la domanda ha esito negativo, il proprietario dell’edificio non riceverà fondi per la ricostruzione. Però anche ove la domanda fosse approvata, chiariamo che alle volumetrie extra costruite abusivamente non andrà neanche un euro. Lo ribadiamo per l'ennesima volta: nessun condono, e nessun passo indietro sulla legalità. Chi lo dice o è ignorante o è in mala fede".