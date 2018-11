15 novembre 2018- 11:45 Dl Genova: Patuanelli, orgogliosi, da opposizioni gazzarra ignobile

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "E' ignobile la gazzarra messa in piedi oggi dalle opposizioni in Aula a Palazzo Madama. I senatori del M5S e di tutta la maggioranza hanno ascoltato gli interventi dei gruppi di minoranza senza fiatare, compresi quelli che contestavamo nel merito". Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5S in Senato."Dai banchi di Pd e Fi invece - prosegue Patuanelli - abbiamo assistito a siparietti da asilo Mariuccia e a grida belluine nei confronti del ministro Toninelli che dopo mesi di lavoro si è semplicemente lasciato andare a un gesto di giubilo. Penso che questo dl, che agisce in maniera diretta e concreta sulla sofferenza di migliaia di nostri connazionali, meritasse maggiore rispetto e bon ton nei lavori d'aula. Noi siamo felici del lavoro fatto e andiamo avanti con più convinzione di prima nonostante i preconcetti assurdi contro i quali questo governo è costretto a combattere ogni giorno".