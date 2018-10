31 ottobre 2018- 20:49 Dl Genova: Rosato, Bonafede si lamenta di condono fiscale e accetta edilizio

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “Bonafede si lamenta perché è costretto ad accettare la pace fiscale (leggi: un bel condono per chi non ha pagato le tasse) voluto dalla Lega. Parla lui che sta avallando un super condono edilizio infilato nel decreto Genova. Quello cos'è, se non un altro esercizio di ipocrisia e incompetenza?”. Lo afferma Ettore Rosato, del Pd, vicepresidente della Camera.