5 novembre 2018- 12:52 Dl Genova: Rosato, via condono e lo approviamo in poche ore

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "32 vittime in 7 giorni di maltempo. Un bilancio terribile che abbiamo il dovere di fermare. Riaprite 'Casa Italia' con una supervisione autorevole come quella di Renzo Piano. Di Maio, ascolta il Paese: cancella il condono edilizio a Ischia e sostituiscilo con gli interventi per le popolazioni colpite dal maltempo. Ti garantiamo che approviamo il decreto su Genova in poche ore". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, deputato Pd e vicepresidente della Camera.