31 ottobre 2018- 18:30 Dl Genova: Rospi, per Ischia ricostruzione rapida e senza sconti

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "La Camera ha approvato un nuovo emendamento al decreto emergenze che introduce garanzie ancora maggiori sul rispetto del paesaggio e sulla sicurezza del territorio. In pratica, diciamo al commissario per la ricostruzione post terremoto sull’isola che deve assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana. Questo vuol dire che gli edifici costruiti in aree a rischio possono essere demoliti e qualora ne abbiano titolo ricostruiti altrove, in modo da ridurre i pericoli derivanti dalla presenza di costruzioni in zona a rischio sismico e idrogeologico o sotto tutela paesaggistica”. Lo afferma Gianluca Rospi, deputato del Movimento 5 Stelle e relatore del decreto emergenze in discussione alla Camera. “Nel decreto emergenze -aggiunge- ci sono così tutte le garanzie per una ricostruzione rapida e che non fa sconti a nessuno: diciamo ai 3 comuni di Ischia colpiti dal sisma di decidere entro sei mesi se i terremotati che aspettano da decenni hanno o meno diritto al condono approvato dai governi precedenti. Se la vecchia domanda è respinta, ai proprietari degli edifici abusivi non daremo neanche un euro, e anche chi ha diritto alla sanatoria non riceverà contributi per i nuovi volumi abusivi. In più, dichiariamo insanabili gli abusi compiuti da condannati per mafia e riciclaggio. Insomma, acceleriamo le procedure ma per furbi e criminali la tolleranza è e continuerà ad essere zero!”