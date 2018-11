14 novembre 2018- 09:01 Dl Genova: Salvini, governo sotto? Rimediamo in Parlamento

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Conseguenze? Chiedetelo agli amici del M5S". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io, su Radio Rai 1, dicendosi tuttavia fiducioso che sul dl Genova, che ieri ha visto il governo andare sotto in commissione al Senato su un emendamento sul condono per Ischia, "porremo rimedio in Parlamento". "Certo che se una ha avuto casa distrutta e attendeva anni una autorizzazione di concessione edilizia, un diritto ce l'ha. Detto questo - aggiunge - in Italia s'è costruito troppo e male, c'è troppo abusivismo", ha aggiunto.