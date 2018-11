14 novembre 2018- 10:53 Dl genova: Sibilia (M5S), chi ha cambiato idea se ne torni a casa

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese dovrebbe tornarsene a casa. Il grande squallore della politica del passato era quello di sentire promesse che poi non venivano mantenute perché qualcuno pensava prima ai propri interessi, economici, mediatici, ideologici, privati insomma, anteponendoli a quelli del Paese. Siamo stati eletti per dare delle risposte a tutto questo. Ai Genovesi, a chi è stato colpito dal terremoto, dalle alluvioni e altre emergenze. Per essere compatti e portare a casa il risultato". Così Carlo Sibilia, sottosegretario all'Interno, commenta in un post su Facebook il voto dei senatori dissidenti del Movimento 5 Stelle, invitando "chi ha cambiato idea a tornare a casa". "Non siamo stati eletti per ergersi ognuno a paladino di se stesso - continua - E delle proprie convinzioni personali a discapito di quelle di un gruppo intero e del governo. Magari trovando, all’occorrenza, la complicità di un partito che ha un leader pregiudicato o di qualcuno che diceva di dare i suoi soldi alle piccole imprese italiane e poi li intascava per se. Nemmeno per dare fiducia al governo salvo poi essere contrario a qualsiasi cosa proponga. Quella si chiama opposizione tanto per essere chiari".