14 novembre 2018- 10:53 Dl genova: Sibilia (M5S), chi ha cambiato idea se ne torni a casa (2)

(AdnKronos) - "La responsabilità vuole che ci si svesta dell’ipocrisia piddina, si faccia una scelta e la si porti avanti - prosegue Sibilia - Stiamo governando il paese, non stiamo giocando. Chi opera per se e contro un intero gruppo, un’intera maggioranza della quale dice di far parte, lede il patto sottoscritto con i cittadini al momento del voto"."Se si è cambiato idea lo si dica in maniera chiara e si accettino le conseguenze con responsabilità. Si torni a casa con le proprie gambe. Se la battaglia è lodevole la gente capirà. Non abbiate paura. I cittadini hanno bisogno di risposte e noi dobbiamo fornirle. Senza l’inutile e costante ricerca dei riflettori a loro discapito", conclude.