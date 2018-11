15 novembre 2018- 11:25 Dl Genova: Toninelli, esultanza perché città può rialzarsi

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "La gioia e l'esultanza è perché la meravigliosa città di Genova non solo si rialzerà ed è stata in ginocchio per un evento che doveva e poteva essere evitato. Magari c'è qualche responsabile in quest'Aula che ha permesso a società autostradali di ingrassare enormemente le proprie finanze. Non replicherò a coloro che mi hanno attaccato personalmente, perché uno è stato già mandato a casa dagli italiani e l'altro in Liguria ha lasciato semplicemente un rinvio a giudizio per spese pazze e peculato". Lo ha affermato il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo le polemiche che nell'Aula del Senato hanno accompagnato l'approvazione del decreto legge emergenze. (segue)